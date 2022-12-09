Суд в Петербурге отправил в колонию-поселение виновника смертельного ДТП

Мужчина проведет в колонии 2,5 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге вынесен приговор мужчине, по вине которого в ДТП погиб 20-летний парень. Жуткая авария случилась в марте этого года. Водитель «Шевроле Лачетти» превысил скорость и сбил петербуржца, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Звенигородской.

- 20-летний парень из-за столкновения получил множественные травмы. За его жизнь боролись врачи, но спасти молодого петербуржца не получилось, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

В итоге, суд назначил горе-водителю лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев. Это время осужденный проведет в исправительной колонии-поселении. Два года ему нельзя будет заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортного средства.

Кроме этого, мужчина выплатит моральную компенсацию в размере 1,9 миллионов рублей.