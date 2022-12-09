Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 20:09

Блокадники из ДНР и ЛНР приехали на отдых и лечение в Петербург

Ветераны и их сопровождающие проведут 18 дней в пансионате
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ветераны и их сопровождающие проведут 18 дней в пансионате

Ветераны и их сопровождающие проведут 18 дней в пансионате

Фото: Пресс-служба Смольного

Блокадники из ДНР и ЛНР проходят лечение и отдыхают в Петербурге. Ветераны и их сопровождающие проведут 18 дней в пансионате «Заря». 13 человек получат возможность оздоровительного отдыха.

- Для нас это родные люди, мы им всегда рады. Отдых и лечение для блокадников в Петербурге организуют на постоянной основе, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ветераны, которые приехали на отдых из ДНР и ЛНР, будут жить в комфортных двухместных номерах. Кроме оздоровительной программы, для них подготовлена и культурная программа. В рамках нее блокадники посетят музеи Курортного района, а также Кронштадт. Не обойдется и без спектаклей в театрах.

Также, ветераны посетят Музей обороны и блокады Ленинграда и Пискаревское мемориальное кладбище. Для гостей города приготовили совместную досуговую программу с петербургскими ветеранами. В это время в пансионате будут проживать сразу 450 человек.