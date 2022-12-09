Волонтеры ищут пропавшую в Петербурге 37-летнюю женщину

Волонтеры ищут жительницу Петербурга. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 37-летнюю жительницу Петербурга, которая пропала 6 декабря. Ориентировка с фотографией пропавшей женщины появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Женщина 1985 года рождения пропала в Петербурге три дня назад. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей петербурженки – 170 сантиметров. Она худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-зелеными глазами. В день пропажи на ней была черная куртка, черные джинсы, черная шапка и черный шарф.

При себе у петербурженки был черный рюкзак. Сейчас волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшей женщины.