Шесть тысяч «умных домофонов» установят в парадных Петербурга до конца года

Во всех районах города работают 24 тысячи устройств мониторинга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В парадных Петербурга устанавливают «умные домофоны» в рамках реализации проекта «Умный двор». Домофоны могут передавать видео в городскую систему, раздавать бесплатный интернет во дворе, передавать аудиосигналы и сообщения для информирования жильцов и открываться с помощью мобильного приложения.

- На входах в парадные с ноября установлены три тысячи устройств мониторинга. А до конца года их станет шесть тысяч, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Во всех районах города работают 24 тысячи «умных домофона». Лидерами по количеству устройств считаются Калининский, Невский и Московский районы. В следующем году много таких домофонов появится в Центральном и Адмиралтейском районах.

О том, в каких домах устанавливать домофоны с камерами, решают комиссии районных администраций. Но специалисты напоминают, что жильцы дома сами могут обратиться в администрацию с инициативой установить умное устройство.