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НовостиОбщество9 декабря 2022 21:24

Шесть тысяч «умных домофонов» установят в парадных Петербурга до конца года

Во всех районах города работают 24 тысячи устройств мониторинга
Анастасия НУРАДИЛОВА
Во всех районах города работают 24 тысячи устройств мониторинга

Во всех районах города работают 24 тысячи устройств мониторинга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В парадных Петербурга устанавливают «умные домофоны» в рамках реализации проекта «Умный двор». Домофоны могут передавать видео в городскую систему, раздавать бесплатный интернет во дворе, передавать аудиосигналы и сообщения для информирования жильцов и открываться с помощью мобильного приложения.

- На входах в парадные с ноября установлены три тысячи устройств мониторинга. А до конца года их станет шесть тысяч, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Во всех районах города работают 24 тысячи «умных домофона». Лидерами по количеству устройств считаются Калининский, Невский и Московский районы. В следующем году много таких домофонов появится в Центральном и Адмиралтейском районах.

О том, в каких домах устанавливать домофоны с камерами, решают комиссии районных администраций. Но специалисты напоминают, что жильцы дома сами могут обратиться в администрацию с инициативой установить умное устройство.