Температура воздуха опустится до -13 градусов в Ленобласти в ночь на 10 декабря

В Ленобласти пройдет небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области в субботу, 10 декабря. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер подует со скоростью от двух до восьми метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от -4 до -13 градусов, а днем от трех до восьми градусов со знаком минус, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в субботу в Петербурге. Небольшой снег пройдет только ночью, а днем осадков не предвидится. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от шести до восьми градусов со знаком минус, а днем будет от -4 до -6 градусов.

И в Ленобласти, и в Петербурге будет повышаться атмосферное давление. Ожидается сложная обстановка на дорогах.