Небольшой снег и облачная погода придет в Петербург 10 декабря

А в воскресенье ожидается небольшое похолодание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало выходных будет снежным и облачным в Петербурге. Как рассказал синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа», циклон «Зора», который властвовали над Северной столицей, взял паузу. Напомним, вторая половина недели стала настоящим испытанием для жителей и коммунальных служб, город засыпало снегом. В субботу, 10 декабря, снег ожидается, но уже небольшой.

- Сегодня активные атмосферные фронты обойдут Северную столицу стороной. В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. Слабый снег возможен на западе и севере области, - написал метеоролог.

Температура воздуха -3, -5 градусов в Петербурге, в Ленинградской области -3, -8 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье тоже без существенных осадков, но подморозит -7 градусов.