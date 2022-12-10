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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 7:03

МЧС предупредило петербуржцев о сильном тумане 10 декабря

Ожидается сложная обстановка на дорогах
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Но циклон "Зора" уже ослабил свою силу.

Но циклон "Зора" уже ослабил свою силу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупреждает жителей Петербурга об ухудшении погоды.10 декабря синоптики прогнозируют туман в эту субботу.

- 10 декабря в Санкт-Петербурге, начиная с 08-11 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщает ведомство.

Напомним, всю неделю над Петербургом бушевал циклон «Зора». Он принес с собой потепление, но также сильные снегопады. В выходные его влияние заметно ослабнет. В субботу ожидается облачная погода с небольшими осадками в отдельных частях Петербурга.