МЧС предупредило петербуржцев о сильном тумане 10 декабря

Но циклон "Зора" уже ослабил свою силу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупреждает жителей Петербурга об ухудшении погоды.10 декабря синоптики прогнозируют туман в эту субботу.

- 10 декабря в Санкт-Петербурге, начиная с 08-11 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщает ведомство.

Напомним, всю неделю над Петербургом бушевал циклон «Зора». Он принес с собой потепление, но также сильные снегопады. В выходные его влияние заметно ослабнет. В субботу ожидается облачная погода с небольшими осадками в отдельных частях Петербурга.