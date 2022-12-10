В декабре увеличат число автобусных рейсов из Петербурга в Финляндию и Эстонию

Усилить маршруты решили из-за повышенного спроса в новогодние и рождественские праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Петербурга в Финляндию и в Эстонию в декабре запустят дополнительные автобусные рейсы. Об этом сообщила руководитель отдела продаж и маркетинга в российском представительстве компании Lux Express Наталья Арефьева изданию «Интерфакс». По ее словам, усилить маршруты решили из-за повышенного спроса в новогодние и рождественские праздники.

Так, например, добавится еще один ежедневный автобус по направлению Петербург-Хельсинки в период с 14 декабря по 10 января. Из Петербурга в Таллин с 20 декабря по 8 января планируется запустить 19 дополнительных рейсов.

- На рейсы Lux Express из Петербурга в Прибалтику и Финляндию уже выкуплено 43 процента билетов на период новогодних праздников – с 24 декабря по 8 января, – рассказали в компании.