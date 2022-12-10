Власти Петербурга назвали список улиц, которые почистят в выходные

Власти объехали те участки, на которые жаловались жители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Жилищном комитете рассказали, какие улицы Петербурга будут убирать в эти выходные. Власти назвали список участков, на которые больше всего жаловались жители города. Среди них улица Оборонная. Накануне глава жилкома Олег Зотов вместе с руководителями ГАТИ и ГЖИ провели объезд, чтобы проверить как коммунальные службы районов справляются с уборкой снега во дворах. Замечания были.

- Сейчас на Оборонной, 7 очищены подходы к парадным, внутриквартальные проезды, лотковая зона. В соседнем дворе дома №5 есть замечания, но коммунальные службы на месте. Детские и спортивные площадки, за которые отвечают муниципальные образования, здесь оказались не убраны. Району дано поручение отработать с ними в ручном режиме, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Например, на проспекте Стачек, 59 и Народного Ополчения, 59 начали вывозить снег, а дворники приступили к подметанию. Появились жалобы на уборку жителей на проспекте Кузнецова, 32 и Петергофском шоссе, 25. Подходы к домам были завалены снегом. Во дворах на Бухарестской улице, 128 те же замечания.

- На выходные перед районами стоит задача комплексно очистить дворы и провести превентивную обработку противогололедными материалами. Чтобы быть готовыми к новому снегопаду, который нам обещают в понедельник – по прогнозу 20 сантиметров снега, - отметили в Жилищном комитете Петербурга.