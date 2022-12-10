В Петербурге проблемы обманутых дольщиков полностью решат в 2023 году

В следующем году достроят еще пять проблемных домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в следующем 2023 году город решит вопрос обманутых дольщиков. По словам главы Северной столицы, в 2019 году объем недостроенного жилья составлял один миллион квадратных метров. Властям пришлось оперативно решать проблемы, чтобы сдать людям их купленные квартиры.

- Нам нужно было не только деньги найти на строительство, но и застройщиков, которые бы согласились. Тысячи семей у нас остались и без квартир, и без денег. Мы их не бросили. Часть жуликов оказались в тюрьме. Мы смогли завершить 54 дома. В этом году введем в эксплуатацию десять домов, и у нас останется на 2023 год еще пять. Вопрос обманутых дольщиков мы закроем полностью, - заявил губернатор во время прямой линии, отвечая на вопросы жителей Петербурга.

Жители спросили у губернатора о ЖК «Ломоносов», жалуясь на неработающий лифт. По словам Беглова, скоро новый застройщик исправит недочеты.