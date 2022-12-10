За три года в Петербурге построят 62 школы и 106 детских садов

Школы строят с учетом необходимости мест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ближайшие три года в Петербурге запланировано построить 62 школы и еще 106 детских садов. На прямой линии губернатор Александр Беглов заявил, до 2025 года город полностью решит проблему с нехваткой таких социальных объектов. Так, например, в Приморском районе в 2023 году - в Северо-Приморской части - откроется школа на 550 мест. Будет построено еще одно учебное заведение на 825 мест - в Каменке. В 2024 году в районе отроются еще четыре школы.

- С 2025 года мы будем строить столько школ и детских садов, сколько положено при вводе новых кварталов по нормативу. Это наша первичная задача. Мы приняли правила, по которым нельзя вводить дома без соответствующей инфраструктуры, – отметил Александр Беглов.

Школы строят с учетом необходимости мест. У Октябрьской набережной, например, появится объект на 1300 мест, в Усть-Славянке на 1650 мест. Обе школы откроют к 2024 году.