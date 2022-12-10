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НовостиОбщество10 декабря 2022 12:02

В Ленобласти ожидается гололедица и сильные метели 11 декабря

МЧС предупреждает об опасных погодных условиях
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
НА дорогах области повышается вероятность возникновения ДТП.

НА дорогах области повышается вероятность возникновения ДТП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Ленинградской области предупреждают о непогоде 11 декабря. В воскресенье в регионе ожидается на дорогах 47-региона гололедица, а также туман и изморозь. Предупреждение рассылают МЧС. Опасная обстановка и начале следующей неделе.

- 12-13 декабря днем в большинстве районов местами сильный снег, метель, порывы ветра 15-18 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с. На дорогах сложная обстановка, снежные заносы, снежный накат, - пишет пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

В связи с погодными условиями, с 11 по 13 декабря высока вероятность ДТП на дорогах. Водителей и пешеходов просят быть осторожными.