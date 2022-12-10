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НовостиОбщество10 декабря 2022 12:17

Прямая линия с губернатором Петербурга прерывалась из-за технических неполадок

В Смольном объяснили, почему трансляция Беглова завершилась раньше времени
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Спустя час прямой эфир все-таки возобновился.

Спустя час прямой эфир все-таки возобновился.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном рассказали, почему прямая линия с губернатором Александром Бегловым внезапно прервалась. Напомним, в полдень 10 декабря глава города вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы граждан. Но спустя 50 минут эфир завершился на вопросе о строительстве метро. Среди зрителей прокатилась волна негодования, ведь именно этот ответ они ждали больше всего.

- У нас существенные технические неполадки. Скоро продолжим, - заявил Александр Беглов.

Спустя час прямой эфир все-таки возобновился. Белов ответил на вопрос о строительстве новых станции, где пообещал, что в следующие два года в Петербурге отроют три новых станции метро. В разработке сейчас находятся десять, а три в процессе строительства.