В Ленобласти у пенсионера угнали «Москвич» вместе с гаражом

Подозреваемый уже задержан.

У пенсионера из Ленобласти угнали «Москвич». Но необычное в этой истории то, что украли машину вместе с гаражом. История произошла в Тихвинском районе. Пожилой мужчина 1955 года рождения обратился в полицию, дедушка заявил, что его металлический гараж вместе с его машиной «Москвич 2140» пропали в период с апреля 2021 года по ноябрь 2022 года. Полиция начала поиски, а также возбудили уголовное дело по статье «кража». Искали недолго.

- 9 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 3 по улице Ярослава Иванова г. Тихвина, был задержан неработающий ранее судимый мужчина, 1995 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый сейчас задержан.