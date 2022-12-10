Дети мобилизованных получат по 10 тысяч рублей к Новому году в Петербурге

К слову, в самом Петербурге порадуют и детей из Мариуполя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге дети мобилизованных получат по 10 тысяч рублей. Выплаты придут к Новому году и станут подарком тем, чьи члены семьи отправились в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 10 декабря 2022 года.

- Я бы хотел отметить, что Петербург одним из первых ввел региональные льготы семья мобилизованных. Приняли ещё одно решение — сделать новогодние подарки детям мобилизованных и выплатить 10 тыс. рублей. Решили, что мамы лучше знают кому нужны ботинки, кому игрушки, - рассказал глава Северной столицы.

К слову, в самом Петербурге порадуют и детей из Мариуполя. Для них организуют «Елку желаний», подарки передадут по адресу также во время январских праздников.