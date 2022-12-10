За сутки 949 человек заразились коронавирусом в Петербурге

Число заболевших ноября увеличилось почти в три раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге снова растут показатели заболевания коронавирусом. Только за сутки 10 декабря 2022 года в Северной столице зафиксировали 949 человек с подтвержденным диагнозом. Таких цифр не было уже несколько месяцев. В ноябре количество зараженных варьировалось в районе 350.

Также портал «Стопкоронавирус.рф» сообщает, в Петербурге за сутки смогли вылечиться 565 пациентов, госпитализировали 199 петербуржцев. Скончались восемь больных.

Ограничительные меры пока в городе не вводят, но власти рекомендуют горожанам носить маски в общественных местах. Также в городе увеличилась заболеваемость гриппом, только за неделю на 28%.