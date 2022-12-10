Виктор Бут готов пойти добровольцем на спецоперацию на Украине

8 декабря Виктор Бут вернулся домой. Фото: RT

Виктор Бут заявил, что хотел бы пойти добровольцем на спецоперацию на Украине. Прозванный на западе «оружейный барон» дал свое первое интервью после возвращения на родину. Напомним, 14 лет он провел в американской тюрьме.

- Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем, - отметил Виктор Бут в интервью RT.

Также бизнесмен признался, что он полностью поддерживает специальную военную операцию. Он выразил непонимание, почему СВО не начали раньше.

Напомним, Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую арестовали за попутку нелегально провезти в Россию наркотики.

Первым делом россиянин встретился с семьей, которая ждала его все эти годы и пыталась вернуть Бута домой.