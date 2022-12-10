Ребенок пострадал в ДТП легковушки и снегоуборочной техники в Петербурге

Водители сами не пострадали. Фото: t.me/Megapolisonline

Четырехлетний ребенок получил травмы в ДТП легковушки и снегоуборочной техники. Мальчик был пассажиром автомобиля Toyota Sienna. Авария случилась на Смольной набережной 10 декабря в 16:30. 54-летний водитель иномарки наехал на снегоуборщика.

- В результате ДТП, в тяжелой степени тяжести здоровью госпитализирован 4-летний пассажир автомобиля, находящейся на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве. Водитель снегоуборочной техники в легкой степени тяжести от госпитализации отказался. Водитель автомобиля не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По факту аварии проводится проверка.