На Комендантском проспекте Петербурга лиса искала себе еду

Лиса рылась в сугробе, пытаясь раздобыть еду.

Лиса пыталась раздобыть себе ужин во дворе дома на Комендантском проспекте в Петербурге. Плутовку заметили 9 декабря. Очевидцы сняли на видео поиски рыжей гостьи, которая копалась в сугробе. Ролик появился в соцсетях.

- Но в городе раздобыть еду сложно, и на каждом шагу подстерегает опасность: успеть бы спасти свою шкуру. Порыскав в снегу, лиса насторожилась. Вдалеке она заметила нечто такое, что заставило ее забыть об охоте и броситься бежать», – написали там, - написали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Накануне другую лису видели в Выборге. Хищница видимо пришла на запах фирменых кренделей.