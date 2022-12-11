Почти 60 тысяч кубометров снега счистили с дорог Петербурга с начала декабря

С прошлого воскресенья на город выпало уже 18 сантиметров осадков суммарно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежный сезон в Петербурге только-только начался, а снегоплавильные и -приемные пункты городского Водоканала уже заработали во всю мощь. С начала декабря туда вывезли почти 60 тысяч кубометров снега, счищенного с дорог.

По данным Водоканала, снежный сезон стартовал 2 декабря - в этот день пункты приняли 1037 кубических метров зимних осадков. После небольшого погодного затишья снегопад разыгрался 7 декабря, в этот день дорожники собрали и вывезли в 10 раз больше снега - 10 586 кубометров.

Самой щедрой на осадки была пятница, 9 декабря. В пункты вывезли порядка 44 558 кубических метров снега.

Кстати, к пятнице город накрыло суммарно 18 сантиметрами снега, рассказал в своих соцсетях глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

- Снег шел лишь с небольшими паузами, поэтому у дорожников не было возможности полностью очистить территорию, и тем не менее они циклично продолжали прометать улицу за улицей, не останавливаясь ни на минуту, - заявил чиновник.