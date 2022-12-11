Петербург и Ленобласть намерены выйти на стопроцентную переработку мусора к 2027 году

Речи о захоронении ТКО в черте города не идет, заверил Беглов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург совместно с Ленобластью намерены обеспечить 100% переработку твердых коммунальных отходов. Регион собирается сделать это в течение пять лет, к 2027 году. Об этом губернатор Александр Беглов заявил во время прямой линии 10 декабря, отвечая на вопросы горожан.

Градоначальник заметил, что петербуржцы стали меньше интересоваться вывозом мусора - эта проблема была актуальна в январе 2022 года, когда только стартовала мусорная реформа. Сейчас людей волнует утилизация и переработка коммунальных отходов. По словам Беглова, мусорная реформа и проводится для того, чтобы сформировать полный цикл обращения с мусором.

- Сейчас мы совместно с Ленинградской областью использует четыре полигона для захоронения отходов и семь сортировочных комплексов. До конца года запустим еще один комплекс, на 200 тысяч тонн. К 2025-му в эксплуатацию планируем ввести в эксплуатацию пять современных заводов, - рассказал губернатор.

При этом чиновник заверил, что речи о захоронении отходов в черте города не идет.