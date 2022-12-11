Два утренних пожара в Петербурге унесли жизни двух человек

Причины возгораний не уточняются. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро воскресенья оказалось трагичным для двух петербуржцев - их жизни унесли квартирные пожары. Как сообщили в петербургском управлении МЧС, два возгорания с разницей в несколько часов случились в Красносельском и Центральном районах города.

Первый пожар зафиксировали в шестом часу утра на проспекте Кузнецова - горела обстановка в двухкомнатной квартире в доме №21. Площадь пожара заняла всего четыре квадратных метра. Несмотря на то, что спасатели смогли потушить огонь буквально за полчаса, без жертв не обошлось.

- В результате пожара погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава, - отчитались пожарные.

В 10.35 еще один пожар охватил комнату в четырехкомнатной квартире в Гродненском переулке, 2. Огонь бушевал на 10 квадратных метрах. На тушение у спасателей тоже ушло полчаса, но спасти жизнь жившего в той квартире мужчины они не смогли.

Причины возгораний в МЧС не уточнили.