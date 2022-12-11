Человек пострадал в ДТП с легковушкой и самосвалом на КАД

Авария случилась ночью, к раннему утру трассу освободили. Фото: соцсети Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Крупное ДТП помешало автомобилистам на Кольцевой автодороге, перед съездом на Народную улицу. Там, как рассказали очевидцы в соцсетях, столкнулись самосвал с песком и легковушка. Движение сильно замедлилось.

Авария случилась около двух часов ночи, взору автомобилистов предстал опрокинувшийся на бок грузовик «Тонар», смятая машина и лежащий на дороге человек. На кадрах из видео пострадавший еще мог двигать руками, но его уже укрывали пледом прибывшие на место медики. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

Как именно произошло столкновение, история пока умалчивает. Пользователи соцсетей предположили, что водитель грузовика не рассчитал скорость.

- Гоняют как на легковой, при том, что груженые.

- Это уже стало обычным делом, они теперь постоянно валяются, и ,скорее всего, винить некого, кроме водителя «Тонара». Главное что никого не убил, - возмутились пользователи и предложили увеличить штрафы для лихачей.