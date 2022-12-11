В Купчино автобус насмерть задавил своего же водителя

Мужчина погиб на месте. Фото: соцсети

Очередной лазурный автобус из Петербурга попал в неприятности. На этот раз - смертельные. Машина задавила... собственного водителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, это произошло на конечной остановке на Балканской площади во Фрунзенском районе. Около 13.20 водитель автобуса №246 вышел из салона, но забыл поставить его на стояночный тормоз. Машина тронулась с места и буквально прижала мужчину к стоящему впереди автобусу.

- Водителем была предпринята попытка остановить транспортное средство самостоятельно, не заходя в него, в результате чего он погиб на месте происшествия, - отметили в полиции.

Правоохранители проводят проверку и выясняют личность погибшего водителя.

- Мы ехали с дочкой в этом автобусе. Приехали на остановку, он нас выпустил, три секунды ровно - повернулись от звука столкновения. Смотрю, за рулем никого нет, а водитель уже под автобусом. Я вызывала скорую, - рассказала в соцсетях пассажирка злосчастного автобуса.

Первые две минуты, поделился в комментариях еще один очевидец, водитель хрипел, но к приезду спасателей скончался.