Кинотеатр в ТРК на Лиговском переделали под офисное пространство

В фасаде здания ради этого пришлось пробивать окна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТРК «Лиговъ» больше не заработает кинотеатр: закрытые ранее кинозалы сети «КАРО» решили переделать под офисы. Об этом рассказал РБК Петербург со ссылкой на холдинговую компанию «Адамант».

Переделка кинотеатров, ставших невостребованными, для города уже не в новинку - ранее кинозалы в ТРЦ «Пик» на Сенной площади превратили в фуд-холл. По словам экспертов, такое перепрофилирование помещений - это единственный способ остаться на плаву для собственников торговых центров.

- В данный момент работы по реконструкции и расширению площадей арендатора завершены, - цитируют холдинг в РБК.

В помещениях пришлось убирать ступени, на которых стояли ряды с креслами, а также расшивать фасад здания, чтобы сделать окна. Переделка позволила владельцам ТРК увеличить выручку от аренды в три раза в сравнении с тем периодом, когда на месте новых офисов было кино. Локация оказалась привлекательной для арендаторов - свою роль сыграла близость к метро и нахождение в центре города.