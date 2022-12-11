Ботанический сад сделал бесплатным вход в свой парк до 18 декабря

Покупать билет по-прежнему нужно для входа в оранжереи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ботанический сад БИН РАН в Петербурге сделал бесплатным вход в свой парк-дендрарий. Парковые билеты не будут продаваться до 18 декабря. До следующего воскресенья в саду на улице Профессора Попова проработает рождественская выставка-продажа, сад дал горожанам возможность посетить ее без лишних затрат.

- Наша выставка-ярмарка будет проходить в стенах Ботанического сада БИН РАН, а именно в выставочном павильоне "Зеленый домик", - отметили в саду.

Вход на выставку и заодно в парк будет свободен с понедельника по воскресенье, с 10.00 до 18.00. А вот в оранжереи по-прежнему придется покупать билет. И работать они продолжат по своему расписанию - 12 декабря у них будет выходной.

На ярмарке соберутся мастера живописи, флористики, керамики, ювелирных украшений. Для посетителей организуют не только торговые ряды, но и творческие мастер-классы.