Белорусские и казахские магазины одежды могут наводнить торговые центры Петербурга

Одна белорусская сеть открыла уже пять своих магазинов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На опустевшие площади в торговых центрах Петербурга нашлись претенденты. Как сообщил РБК Петербург, место ушедших из России зарубежных брендов могут занять магазины одежды из Белоруссии и Казахстана.

- Как сообщила руководитель управления розничных продаж в РФ белорусского бренда Mark Formelle Светлана Дмитриева, в этом году в Северной столице они открыли сразу шесть магазинов, - пишет РБК.

По словам представителя бренда, его одежда быстро полюбилась петербуржцам. Фирма планирует еще гуще разрастись - уже ведутся переговоры с еще пятью торговыми комплексами. В 2023 году белорусская сеть намерена открыть около 50 своих магазинов по всей России.

Из Казахстана в Петербург собираются переехать не только одежная сеть, но и кофейная. Две из кофеен казахстанской сети уже открылись в Москве, компания присматривается и к Северной столице.