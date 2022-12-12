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НовостиОбщество12 декабря 2022 4:50

Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 12 декабря 2022 года

Снежный шторм накрыл Петербург в понедельник утром
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
За ночь Петербург завалило снегом, а утром началась метель.

За ночь Петербург завалило снегом, а утром началась метель.

Фото: Петр КИБЕР

Северную столицу уже с утра понедельника накрыл снежный шторм. Еще накануне о нем предупреждали синоптики и МЧС. Но были и много других важных новостей. «Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 12 декабря 2022 года и за минувшие сутки. Мы собрали главные события прошедших 24 часов.

Так, на Московском проспекте у клуба ограбили шоумена Стаса Барецкого. По словам потерпевшего, он лишился 120 тысяч рублей и получил различные травмы. Сам Барецкий утверждает, что его били впятером.

А в баре на Невском проспекте кулаками махал кикбоксер Игорь Мамонтов. Нетрезвый мужчина жестоко избил официантку. Девушку пришлось госпитализировать. Нападавший задержан.

А в Купчино произошла трагедия. На конечной остановке автобус насмерть задавил своего же водителя, который забыл поставить машину на стояночный тормоз.