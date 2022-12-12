Полиция начала проверку ДТП в Купчино, где автобус задавил своего же водителя

В Купчино автобус задавил своего водителя. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Фрунзенского района начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в минувшее воскресенье на Балканской площади в Купчино. Здесь автобус 246-го маршрута задавил своего же водителя.

- На конечной остановке водитель вышел из автобуса, не поставив его на стояночный тормоз, в следствии чего автобус тронулся с места, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Шофер попытался руками остановить многотонную машину, но не смог. Автобус буквально впечатал водителя во впереди стоящий другой автобус. От полученных травм мужчина погиб на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела примут по результатам проверки.