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НовостиАвто12 декабря 2022 5:47

Движение по участку Петроградской набережной перекрыли на трое суток

Ограничения действуют с утра понедельника до вечера среды
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Участок Петроградской набережной закрыт до четверга. Фото: Яндекс.Карты.

Участок Петроградской набережной закрыт до четверга. Фото: Яндекс.Карты.

Движение по участку Петроградской набережной перекрыто на три дня. Об этом автомобилистов Северной столицы и Петроградского района в частности предупреждает городское управление ГИБДД.

- На участке Петроградской набережной от улицы Рентгена до Казарменного переулка перекрыто движение в обе стороны, - уточняют в полиции. - Планируйте путь заранее.

По данным Госавтоинспекции, работы на отрезке набережной будут идти до среды. При этом сервис Яндекс.Карты показывает, что проезд будет перекрыт до 23.59 14 декабря, то есть до наступления четверга.

Объехать закрытый участок можно по улице Чапаева. Там уже с утра, еще до наступления часа пик, скопилась 10-балльная пробка.