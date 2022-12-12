Цены на такси взлетели в три раза из-за метели и пробок в Петербурге

Таксисты подняли цены из-за метели и пробок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Таксисты дружно отреагировали на пробки и ухудшение погодных условий, резко подняв цены на свои услуги. Утром в понедельник, когда дороги заметало, а движение на них почти остановилось из-за 9-балльных заторов, стоимость проезда в такси выросла втрое.

- Посмотрела за окно на метель и решила, что лучше свою машину оставлю у дома а поеду на такси. Открыла приложение. Цена выросла ровно в три раза. Подумала, что и на автобусе доберусь неплохо, - пишет читательница «КП-Петербург».

Возросшую стоимость поездки отмечают и другие петербуржцы, в том числе и сотрудники редакции «Комсомолки». В самих таксопарках отмечают, что цены высчитывает программа исходя из количества заказов. При ажиотаже она растет.

После часа пик интенсивность пробок начала снижаться, а с ней вниз поползла и цена на услуги таксистов. Но все может повториться в вечерний час пик, ведь снегопады с сильным ветром прекратятся только во вторник.