Подросток опоил и изнасиловал девочку в Петербурге

Подросток опоил и изнасиловал девочку на юге Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге проводится проверку после заявления о том, что 15-летний подросток опоил и изнасиловал девочку. Об этом в полицию Красносельского района заявил отец пострадавшей, индивидуальный предприниматель, сообщает 12 декабря 2022 года АН "Оперативное прикрытие".

- Со слов отца девочки, все произошло 11 декабря 2022 года в квартире на проспекте Героев. Родитель утверждает, что мальчик напоил его дочь, после чего воспользовался ее беспомощностью и надругался над девочкой, - сообщает источник.

Из дома девочку госпитализировали в детскую больницу с острым отравлением алкоголем, а также каким-то неустановленным психотропным веществом. Отмечается, что девочка при этом активно кричала.

На данный момент материалы дела переданы в следственный комитет, который проводит проверку по факту случившегося. Подростка пока еще не задерживали.