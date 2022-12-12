Проезд по проспекту Энергетиков в Петербурге ограничат с 13 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге со вторника, 13 декабря 2022 года, запланированы ограничения в Красногвардейском районе города. Так, в районе проводятся работы по реконструкции газопровода, в связи с этим будет ограничено движение по проспекту Энергетиков. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 13 декабря 2022 года по 24 февраля 2023 года в связи с производством работ по реконструкции газопровода высокого давления ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от якорной улицы до реки Охта, - рассказали в ведомстве.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, а также соблюдать требования дорожных знаков и правила остановки и стоянки, чтобы не препятствовать работе коммунальных служб, которые убирают снег и проводят противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов.