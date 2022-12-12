28 см снега выпало в городе Тихвин Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метель, накрывшая с небывалой силой Санкт-Петербург и Ленинградскую область, будет мести еще вес день и всю будущую ночь. Ожидается, что к утру вторника, 13 декабря 2022 года, снежный покров увеличится еще на 3-8 сантиметров. Однако лидерство за собой держит город Тихвин в 47-м регионе. Об этом рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В южной половине области уже выпало до 6-7 миллиметров осадков, а "снежное" лидерство вернул себе Тихвин - там высота снежного покрова достигла 28 сантиметров, - сообщил синоптик.

Такому снежному шторму Петербург обязан атмосферному фронту, который приближается к городу с юга. За минувшую ночь он принес в город 3 миллиметра осадков, а высота снега достигла 10 сантиметров, что пока что самый высокий результат этой зимы. Но ненадолго. К утру 13 декабря ожидается до 13-18 сантиметров снега.