Уголовное дело возбуждено после нападения на шоумена Стаса Барецкого в Петербурге

Полиция ищет отчаянных парней. рискнувших напасть на Стаса Барецкого. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение на шоумена Стаса Барецкого стало уголовным делом. Сам инцидент произошел утром 11 декабря у ночного клуба на Московском проспекте. Барецкого побили двое (по его словам - пятеро) неизвестных, которые отобрали у Стаса деньги и телефон.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), - пишет «Мойка 78».

Потери Барецкого: 120 тысяч рубле и телефон Сам шоумен после потасовки был вынужден обратиться к врачам. У него разбито лицо. Также в диагнозе значатся закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и различные ушибы.

Отчаянных парней, рискнувших напасть на Стаса Барецкого, ищет полиция.