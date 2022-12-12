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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 7:57

Уголовное дело возбуждено после нападения на шоумена Стаса Барецкого в Петербурге

По словам потерпевшего, он лишился телефона и 120 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция ищет отчаянных парней. рискнувших напасть на Стаса Барецкого.

Полиция ищет отчаянных парней. рискнувших напасть на Стаса Барецкого.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение на шоумена Стаса Барецкого стало уголовным делом. Сам инцидент произошел утром 11 декабря у ночного клуба на Московском проспекте. Барецкого побили двое (по его словам - пятеро) неизвестных, которые отобрали у Стаса деньги и телефон.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), - пишет «Мойка 78».

Потери Барецкого: 120 тысяч рубле и телефон Сам шоумен после потасовки был вынужден обратиться к врачам. У него разбито лицо. Также в диагнозе значатся закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и различные ушибы.

Отчаянных парней, рискнувших напасть на Стаса Барецкого, ищет полиция.