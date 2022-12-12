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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:08

Более 100 тысяч «кубов» снега вывезено из Петербурга с начала зимы

С начала сезона в городе выпало 24 сантиметра снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более сотни тысяч кубометров снега отправлено на утилизацию с начала зимы

Более сотни тысяч кубометров снега отправлено на утилизацию с начала зимы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало зимы в Санкт-Петербурге выдалось очень снежным. На дворе лишь 12 декабря 2022 года, а на утилизацию уже отправлено более 100 тысяч кубометров снега, собранного с улиц города. Только за минувшую ночь в Северной столице выпало 2 сантиметра снежного покрывала.

- Не успели дорожники вывезти снег с предыдущей недели, как новый циклон обрушился на город, и на этот раз принес настоящую русскую метель. Соблюдать скоростной режим в таких условиях - жизненная необходимость, поэтому пробки в час-пик неизбежны, что замедляет и проход уборочной техники. Однако, несмотря на трудности, она метр за метром чистит дороги, которые тут же сразу заметает, - рассказали в комитете по благоустройству.

На данный момент на улицах Петербурга сражаются с метелью более 1 тысячи дворников, которые чистят тротуары для пешеходов. Вместе с ними на улицах наводят порядок более 960 единиц спецтехники.