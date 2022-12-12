Высота снега в Петербурге достигла 10 сантиметров Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильная метель налетела на Санкт-Петербург вечером 11 декабря. Так, что к утру 12 декабря 2022 года в городе намело 3 миллиметра осадков, а высота снежного покрова в Северной столице превысила 10 сантиметров. На данный момент это рекорд для текущей зимы, но ненадолго. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- 10 сантиметров - это самый высокий результат нынешней зимы. Но в лидерах понедельнику быть совсем недолго. Снегопады, временами сильные, продолжат увеличивать высоту снежного покрова, и к утру вторника он достигнет 13-18 сантиметров, - прогнозирует синоптик.

Так, за утро в южной части Ленинградской области выпало до 6-7 миллиметров осадков, а в городе Тихвин высота снежного одеяла и вовсе достигла 28 сантиметров.

Тем временем, дорожные службы и дворники продолжают чистить Петербург от снега. С начала зимы на утилизацию было отправлено уже более 100 "кубов" снежных масс.