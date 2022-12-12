Новый терминал аэропорта Пулково построят при увеличении пассажиропотока

Новый терминал Пулково начнут строить при увеличении пассажиропотока Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге идет подготовка к строительству нового терминала аэропорта Пулково. Однако, когда именно начнутся работы по расширению, сказать пока сложно. Это зависит от пассажиропотока, который значительно спал еще во время ковида. Об этом 12 декабря 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Есть показатель пассажиропотока, свыше которого вопрос о расширении терминала становится актуальным. Это цифра в 18-20 миллионов пассажиров в год. А за 11 месяцев уходящего 2022 года Пулково обслужил более 17 миллионов пассажиров, - пишет издание со ссылкой на заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга Алексея Львова.

Планы по строительству нового терминала Пулково начали строить еще до ковида. Но на данный момент аэропорт вполне справляется с пассажиропотоком, поэтому потребности начинать строительство пока нет. Хотя переговоры все еще идут.