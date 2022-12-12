Мигранту предъявили обвинение в сексуальном нападении на 8-летнюю девочку в лифте дома в Петербурге

Уголовное дело возбудили на мужчину, домогавшегося ребенка в лифте дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Следственный комитет предъявил обвинению мигранту, который надругался над восьмилетним ребенком. Мужчина напал на девочку в лифте дома во Фрунзенском районе. Об этом 12 декабря 2022 года рассказали в ведомстве.

- По версии следствия, 9 декабря 2022 года 49-летний обвиняемый в лифте одного из домов по Софийской улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе комитета.

Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников полиции, мужчину очень быстро задержали. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.