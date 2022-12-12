Больше тысячи дворников и 964 единицы техники убирают Петербург в метель

Дорожники с утра убирают снег, но последний пока побеждает. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода подкинула проблем дорожным и коммунальным службам Петербурга. С самого утра дворники трудятся как пчелки, убирая улицы и тротуары от снега. А сильный ветер только осложняет работу, наметая новые сугробы.

- 1007 дворников сейчас сами превращаются в снеговиков, но упорно работают, чтобы можно было пройти по тротуарам, к остановкам общественного транспорта, социальным и образовательным учреждениям, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

На улицы города выведены 964 единицы техники: тракторы, снегоуборщики и самосвалы для вывоза сугробов. А погода все не думает успокаиваться. Она уже устроила веселую жизнь автомобилистам и пассажирам самолетов. Снег будет идти до завтрашнего дня. Только во вторник природа смилостивится и «выключит» метель. Тогда же и немного потеплеет.