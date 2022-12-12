ГИБДД с погоней ловила пьяного нарушителя в Петербурге

Нарушителя на красном "Мицубиси" поймали на Кантемировской улице. Фото: vk.com/spb_today

Полицейская погоня развернулась на улицах Петербурга в понедельник. С утра пораньше - на часах было около 6:00 - несколько экипажей ГИБДД пытались остановить маленький красненький «Мицубиси Кольт», водитель которого не горел желанием сдаваться в руки стражей порядка.

- Водитель двигался с нарушением правил по проспекту Энгельса в сторону Большого Сампсониевского проспекта. Он не выполнил требование полиции об остановке, попытался скрыться, создавая опасность для других участников движения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Остановить «гонщика» удалось уже на Кантемировской улице, зажав его машину тремя патрульными автомобилями. За рулем иномарки оказался 39-летний житель Ставрополья, который находился в подпитии.

На мужчину составили протоколы за невыполнение требования об остановке и за управление автомобилем в состоянии опьянения. Последнее гарантирует штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.