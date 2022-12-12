МЧС 19 раз выезжали на устранение последствий от метели в Петербурге 12 декабря

МЧС 19 раз выезжали на устранение последствий от метели в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильная метель бушует в Санкт-Петербурге 12 декабря 2022 года. Пурга покрыла Северную столицу плотным одеялом снега, скрыв дороги, тротуары и даже дома. Из-за сильного ветра не выдерживают деревья, кровли домов и дорожные знаки. Поэтому спасатели МЧС весь день в полной готовности к устранению последствий непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- По состоянию на 14:00 часов пожарно-спасательные подразделения совершили 19 выездов для устранения последствий непогоды: элементы кровли - 10 раз, провода освещения - три раза, дорожные знаки - два раза, деревья - три раза, прочее - один раз, - говорится в отчете МЧС Петербурга.

Благо, пострадавших от метели нет. Основные проблемы, заваленные снегом дороги. С утра в Петербурге работают более 1 тысячи дворников, которые метут тротуары, а специальная техника чистит, собирает, вывозит снег из города.