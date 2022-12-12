Вымогателя из «госнаркоконтроля» задержали в Петербурге

Уголовный розыск задержал "представителя" несуществующей силовой структуры по подозрению в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали вымогателей, которые, к тому же, "работали" в несуществующей силовой структуре. В полицию обратился 35-летний мигрант, проживающий в Кудрово. Он рассказал, что у него вымогают деньги, угрожая несуществующей историей с наркотиками. Об этом 12 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина пояснил, что у него вымогают 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотиков. Угрозы исходят от некоего Владимира, который представился как сотрудник федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. А 33-летний сосед по дому Виталий предложил себя в качестве посредника при передачи требуемых денег, - рассказали в полиции.

Будучи иностранцем, мужчина не знал, что Госнаркоконтроль упразднили еще в 2016 году. Зато полицейские сразу поняли, что это орудуют мошенники. Они дали мигранту "куклу" денег, чтобы встретиться с посредником и поймать его с поличным. Спустя два дня был задержан и "наркополицейский" - 35-летний уроженец Львовской области. При досмотре у него нашли корочки капитана управления несуществующего Госнаркоконтроля. Возбуждены уголовные дела.