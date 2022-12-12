Тактовое движение электричек запущено между Петербургом и Павловском с 12 декабря

Между Петербургом и Павловском запущены тактовые электрички. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 декабря свершилась пусть небольшая, но мечта жителей Павловска, работающих в Петербурге. Между двумя городами было запущено тактовое движение электричек. Оно поможет быстрее добираться из пригорода в Северную столицу утром и возвращаться домой вечером.

- Именно сегодня исполняется 245 лет городу Павловску и открытие движения в этот день стало своеобразным подарком для жителей и гостей города, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Для «подарка» в ОЖД реконструировали две платформы на Витебском вокзале, установили освещение на платформах станции Павловск. К ранее существовавшему графику было добавлено девять пар поездов.

Теперь график движения выглядит так:

- Из Павловска с 6:00 до 7:00 - каждые 15 минут, с 7:00 до 10:00 - каждые 10 минут;

- С Витебского вокзала Петербурга с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00 - раз в 15 минут, с 17:00 до 19:00 - раз в 10 минут.