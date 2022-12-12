Беглов поручил рассмотреть все обращения петербуржцев на прямую линию

Губернатор дал поручение рассмотреть все обращения петербуржцев на прямую линию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге прошла прямая линия с губернатором Александром Бегловым, на которой горожане могли задавать свои вопросы. Во время эфира градоначальник успел ответить лишь на некоторе из них. Поэтому губернатор поручил рассмотреть все обращения, которые поступили на прямую линию. Об этом 12 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- В ходе прямой линии ответил на вопросы, которые наиболее часто задают петербуржцы. Это комплексное развитие территорий, метро, развитие транспортной системы, строительство школ, детских садов, учреждений здравоохранения, утилизация мусора, реформа ЖКХ. На все ответить не смог – времени не хватило. Будем отрабатывать их в рабочем порядке, - отметил Беглов.

Все обращения будут рассмотрен и направлены ответственным исполнительным органам государственной власти. Также Беглов дал еще поручения членам правительства по конкретным обращениям горожан. Например, решить проблему при вводе второго корпуса ЖК "Ломоносовъ", а также до 28 декабря выплатить детям по 10 тысяч рублей, один из родителей которых участвует или участвовал в специальной военной операции.