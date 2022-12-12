Ленобласть передала еще четыре трамвая подшефному городу Енакиево в ДНР

В Енакиево привезли трамваи из Петербурга. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

Ленинградская область передала еще четыре трамвая в подшефный город Енакиево в Донецкой народной республике. Это вторая партия вагонов, которые поступили в дар жителям ДНР от правительства 47 региона.

- Новая партия из четырех трамваев без происшествий доставлена в Енакиево - подшефный город Ленобласти в ДНР. Краны и бригада стропальщиков начали разгрузку, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Поскольку сама Ленинградская область не имеет трамвайного движение, с подвижным составом помог Петербург. Городской «Горэлектротранс» выделил несколько составов производства Усть-Катавского завода.

Вагоны имеют двери на обе стороны. В Северной столице они курсировали на Садовой улице. Такая конструкция позволяет не строить дорогостоящих разворотных колец, достаточно двух путей и разъездной стрелки.