6,5 тысяч дворников расчищают Петербург во время метели 12 декабря

Уборку снега во дворах проводит 6,5 тысяч дворников и 700 единиц спецтехники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На борьбу с последствиями метели в Санкт-Петербурге 12 декабря 2022 года вышли 6,5 тысяч дворников. Работники ручного труда, вооружившись лопатами, ломами и метлами чистят снег, который с каждой секундой все прибывает и прибывает. Об этом рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

- Уборка снега на внутриквартальных территориях ведется во всех районах. Порядка 6,5 тысяч дворников с применением 700 единиц уборочной техники и 500 единиц средств малой механизации очищают подходы к домам, контейнерным площадкам, социальным объектам, а также внутриквартальные проезды, - рассказали в комитете.

Из-за того, что снега очень много, а сила ветра достигает 15-20 метров в секунду, снег сразу же заметает очищенные участки, поэтому трудятся дворники без остановки.

После окончания снегопада районные коммунальные службы приступят к комплексному устранению его последствий.