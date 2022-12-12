Три автобусных маршрута в центре Петербурга изменят трассы 13 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга три популярных автобусных маршрута изменят свои трассы 13 декабря 2022 года. Как сообщили в компании "Пассажиравтотранс", это связано с временным прекращением движения по Большой Морской улице.

- С 7:00 до 23:00 часов 13 декабря, в связи с прекращением движения транспорта по Большой Морской улице от улицы Труда до Почтамтского переулка, изменятся трассы автобусных маршрутов № 3, 22 и 27, - рассказали в пресс-службе компании.

Так, все автобусы, следующие по данным маршрутам, от конечных пунктов на Театральной площади и Двинской улицы пойдут по своим трассам до улицы Глинки, после чего уже будут двигаться по Глинки до улицы и площади Труда, по Конногвардейскому бульвару, далее на Почтамский переулок, улицу Якубовича, Исаакиевскую площадь, Большую Морскую улицу, после каждый уже пойдут по своим трассам. В прямом направлении трассы сохраняются.