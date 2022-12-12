Ватный лед заметили на Неве

На Неве заметили ватный лед. Он же снежура и ледяное сало. Фото: Василий Фелинский / телеграм-канал "Лед"

Необычное природное явление под названием ватный лед снова заметили в Петербурге. На этот раз оно образовалось на поверхности Невы. Вязкая масса льда, которую еще называют снежурой (от слов снег и кожура) или ледяным салом за необычный вид, попалась в объектив ученых Арктического и Антарктического института.

- На поверхности Невы вновь был замечен лед необычной формы. Напоминаем, это снежура - вязкая масса льда. Такие узоры возникают из-за особенностей поверхностных течений, когда вода еще не полностью замерзла, - сообщает пресс-служба института в телеграм-канале «Лед».

Другими словами, течение закручивает из мягкого льда необычные картинки. Это происходит за счет пластичности материала, находящегося на границе таяния. Последний раз подобное наблюдали в акватории рек Охта и Екатерингофка весной нынешнего года.