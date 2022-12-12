Желтый уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за метели

Непогода задержится в Петербурге до утра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Желтый уровень погодной опасности введен в Петербурге из-за непогоды. С ночи в городе метет метель. Снег уже привел к многочасовым задержкам на прилет и вылети самолетов из Пулково, а также к пробкам на дорогах. В Смольном на это отреагировали усилением работы коммунальщиков.

- В связи с прогнозом Гидрометцентра в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сильный снег с ветром обещают как минимум до завтрашнего утра. До 9:00 13 декабря действует желтый режим опасности. Тогда же погодный кошмар должен закончиться. На вторник синоптики обещают умеренный снег и около -3 градусов в течение дня.

А пока горожанам советуют осторожно передвигаться по тротуарам и, в особенности, по дорогам. Слабую видимость из-за метели усугубляет гололед.